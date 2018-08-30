Rusya'dan Müjde Gibi Türkiye Açıklaması: Vize Görüşmeleri Sonbaharda Planlanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Maria Zaharova, yaptığı açıklamada, "Vize konularının görüşülmesi için en uygun profesyonel alan konsolosluk sorunlarından sorumlu uzmanların ikili görüşmeleridir. Uzmanların bu yöndeki görüşmesi sonbaharda planlanıyor" dedi.

"KARŞILIKLI OLARAK SEYAHAT REJİMİ KOLAYLAŞTIRILACAK"

Zaharova, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlarının görüşmeleri sonucunda çeşitli kategorideki vatandaşlar için karşılıklı olarak seyahat rejiminin kolaylaştırılmasıyla ilgili anlaşmaların gerçekleştirilmesi mekanizmasının oluşturulmasına karar verildiğini anımsattı.