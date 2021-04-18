Zaharova: "Rusya, Çekya'ya cevabını yakında açıklayacak"
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Zaharova: "Rusya, Çekya'ya cevabını yakında açıklayacak"

Zaharova: 'Rusya, Çekya'ya cevabını yakında açıklayacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Çekya Büyükelçiliğinde çalışan personellerinin sınır dışı edilmesine yönelik cevabı çok yakında açıklayacağını belirtti.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Çekya Büyükelçiliğinde çalışan personellerinin sınır dışı edilmesine yönelik cevabı çok yakında açıklayacağını belirtti.

Rusya ve Çekya arasındaki siyasi gerilim devam ediyor. Çekya'nın 18 Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Çekya'ya yönelik cevabını çok yakında açıklayacağını ifade eden Zaharova, "Çek makamları, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi durumundaki eylemleriyle, uluslararası ilişkilerde bağımsız bir çizginin olmadığını kanıtladı" dedi. Zaharova, Çek makamlarının Rusya ile bağımsız olarak ikili ilişkiler kuramayacağını ifade etti. Moskova'nın yakın gelecekte Prag'daki büyükelçilik personelinin sınır dışı edilmesine yönelik misilleme tedbirlerini açıklayacağını dile getiren Zaharova, "Çalışma haftası ileride. Bu tür adımlara net bir şekilde cevap vermek önemliydi ve bu çözümün somut uygulamasının yakın gelecekte onları beklediğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇEKYA'NIN ABD'YE VERDİĞİ DESTEĞİN GÖSTERGESİ"

Rusya Bilimler Akademisi Avrupa Enstitüsü Başkan Yardımcısı Vladislav Belov, Rus diplomatların Çekya'dan sınır dışı edilmesinin, Çekya'nın ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına verdiği desteğin göstergesi olduğunu kaydetti.

ÇEKYA'NIN MOSKOVA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILDI

Rus basınında yer alan haberlerde, Çekya'nın Moskova Büyükelçisi Vitezslav Pivonka'nın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı aktarıldı. Çekya, dün 2014'te Vrbieticach kentindeki mühimmat deposunda 2 kişinin ölümüne neden olan patlamada rolleri olduğu iddiasıyla 18 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamış ve diplomatlara ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre vermişti.

(Ayperi Bekmırzayeva/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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