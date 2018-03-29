Zaharova: Londra Skripal'a Erişime İzin Vermeyerek Uluslararası Normları İhlal Ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, Londra'nın Rus diplomatların eski ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'ya konsolosluk erişimine izin vermeyerek uluslararası normları açık açık ihlal ettiğini söyledi.

Zaharova, basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Rus temsilcilerin yaralı Rus vatandaşlarına erişimine engel olunduğunu görüyoruz.

"Böylelikle, İngiltere açık açık uluslararası normları özellikle 1968 tarihli iki taraflı konsolosluk anlaşmasını ihlal ediyor.

"Bu belgenin 36. maddesi konsolosluk yetkilisinin kendi yetki bölgesinde kendi vatandaşı ile görüşmesini, ona tavsiyeler vermesini ve her türlü desteği sağlamasını ön görüyor.

"Londra şuana kadar hiçbir kanıt sunmadı ve yaşananların bir resmini çizmedi.

"Bir kez daha altını çizmek istiyorum; Rusya tarafının bu olayla hiçbir ilgisi yok ve Londra'dan bize gelen hiçbir resmi bilgi yok." - Moskova