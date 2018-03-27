Zaharova: Batı, Rusya'nın Trajedi Anında Agresif Tavırlar Sergiliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, Rusya'da yangın trajedisinin yaşandığı ve batının "sözde destek açıklamaları yaptığı gün" gerçekte agresif tavırlar sergilediğini savundu.

Zaharova, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Avrupa ve Amerika'nın politikalarına ilişkin çok şey anladık. Tüm Rusların Kemerovo'da yaşamını yitirenler için üzüldükleri dakikalarda onlar için yeni düşmanca eylemlerini açıklamak daha önemli geldi" dedi ve ekledi:

"Biz her zaman Amerikalılar ve Avrupalıların acılarını paylaştık. Bugün biz taziye mesajları aldık, fakat gerçekte hiçbir açıklaması olmayan agresif tavırlarla karşı karşı geldik. Buna inanmak çok zor ve bunu unutmak da çok zor olacak." - Moskova