Zaharova: "Abd'nin Çekildiği Bölgeler Suriye Hükümetinin Kontrolüne Bırakılmalı"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin çekildiği bölgelerin, Suriye hükümetinin kontrolüne bırakılması gerektiğini açıkladı.

ABD'nin Suriye'den askerlerini çektiği bölgelerin Suriye hükümeti tarafından uluslararası hukuk çerçevesinde kontrol edilmesi gerektiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "ABD'nin Suriye'den çekilme kararının öneminin farkındayız ve çözüm için önemli katkıda bulunduğunu düşünüyoruz" dedi.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla ilgili görüşlerini aktaran Zaharova, "19 Aralık'ta ABD'nin Suriye'den askerlerini çekme durumuyla ilgili kararını yakından takip ediyoruz. Bizim açımızdan bu karar bölgede entegrasyonun sağlanmasına katkıda bulunacak. Diğer taraftan terörist gruplar tarafından işgal edilen topraklar, rejim güçleri tarafından ele geçirildikten sonra Suriye hükümeti yok edilen ekonominin yeniden inşası için çalışmalar yapıyor" ifadelerini kullandı.

"ABD birliklerinin geri çekilme zamanlaması konusunda da netlik yoktur" diyen Zaharova, "Şu anda, ABD kara kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundan tamamen çekilmesinin 2 veya 3 ay içerisinde uygulanabileceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözcü Zaharova, yakın zamanda Astana formatında görüşmelerin gerçekleşeceğini açıkladı. Zaharova, Suriye'de yaşanan olayları değerlendirerek, "Moskova da dahil olmak üzere bu temasların mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi planlanıyor. Detayların ortaya çıkmasıyla birlikte kamuoyu bilgilendirmesi yapacağız" dedi.

Zaharova, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan İdlib mutabakatına göre bölgede çalışmaların sürdüğünü, sivil kayıpların en aza indirilmesi için karşılıklı çabaların devam ettiğini söyledi.

Afganistan'daki duruma da değinen Zaharova, Taliban'ın gücünü arttırarak saldırılarını şiddetlendirdiğini belirtti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA