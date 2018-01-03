Zaharova, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi Hamlesini Değerlendirdi

– Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin önümüzdeki günlerde İran'daki olaylar nedeniyle BM Güvenlik Konseyi özel toplantısı gerçekleştireceğine ilişkin açıklamaları yorumladı.



Daha önce Amerika'nın BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin İran'daki olaylar nedeniyle önümüzdeki günlerde BM Güvenlik Konseyi'ni toplayacağını dile getirdi.



Zaharova, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ABD heyetinin dünyaya açıklayacağı şeyler olduğu konusunda şüpheleri olmadığını belirtirtti ve ekledi, "Örneğin, Nikki Haley Occupy Wall Street eyleminin bastırılması gibi Amerika'nın protestoları dağıtma konusundaki tecrübelerini anlatabilir"



İran'ın büyük şehirlerinde 28 Aralık'tan itibaren protestolar düzenleniyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de protestoların ülkedeki iç sorunlardan kaynaklandığını belirtti. - Moskova