Haberler » Spor » Zaha'nın Golü Palace'ı Kurtarıyor - Spor

Zaha'nın Golü Palace'ı Kurtarıyor

Manchester United'a transfer olduktan sonra eski kulübü Crystal Palace'a 2014-15 Premier Lig sezonunda kiralık olarak dönen Wilfried Zaha, ligin ilk haftalarında konuk oldukları Newcastle United'a karşı 3-2 yenik durumdayken 90+5'te attığı golle takımına bir puanı kazandırmıştı.

23.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:16

'a transfer olduktan sonra eski kulübü 'a 2014-15 Premier Lig sezonunda kiralık olarak dönen Wilfried Zaha, ligin ilk haftalarında konuk oldukları Newcastle United'a karşı 3-2 yenik durumdayken 90+5'te attığı golle takımına bir puanı kazandırmıştı.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler