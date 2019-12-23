Zaha'nın Golü Palace'ı Kurtarıyor
Manchester United'a transfer olduktan sonra eski kulübü Crystal Palace'a 2014-15 Premier Lig sezonunda kiralık olarak dönen Wilfried Zaha, ligin ilk haftalarında konuk oldukları Newcastle United'a karşı 3-2 yenik durumdayken 90+5'te attığı golle takımına bir puanı kazandırmıştı.
23.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:16
Manchester United'a transfer olduktan sonra eski kulübü Crystal Palace'a 2014-15 Premier Lig sezonunda kiralık olarak dönen Wilfried Zaha, ligin ilk haftalarında konuk oldukları Newcastle United'a karşı 3-2 yenik durumdayken 90+5'te attığı golle takımına bir puanı kazandırmıştı.
Kaynak: Dugout
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