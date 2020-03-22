Zagreb'te deprem sonrası ilk görüntüler Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde bu sabah saatlerinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Bölgeden gelen ilk görüntülerde çok sayıda bina ve aracın hasar gördüğü, bazı tarihi binaların çatılarının yıkıldığı görüldü.

Dünya koronavirüs ile mücadele ederken Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kaynak: Snob Magazin