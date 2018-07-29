Zagreb Judo Grand Prix'sinde Kosova ve Fransa Altın Madalyaya Uzandı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Judo Grand Prix'sinin ikinci gününde İtalyan rakibi Fabio Basile'i yenen Kosovalı Akil Gjakova erkekler klasmanında günün sporcusu oldu. Kadınlar kalsmanında ise Fransız judocu Marie-Eve Gahié Japon rakibi Yoko Ono'yu yenerek altın madalyanın sahibi oldu