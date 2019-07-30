Zagreb Grand Prix: Judo şöleni devam ediyor

Zagreb Grand Prix'sinin ikinci gününde yapılan açılış töreninde Hırvat çocuklar judo deneyimi yaşama şansı yakaladılar. Açılış töreninde Uluslararası Judo Federasyonu Elçisi Al Bano, Hırvatistan Judo Federasyonu Başkanı Sandra Corak ve Hırvatistan Avrupa İlişkileri Bakanı Gordan Grlic Radman konuşma yaptı.

Erkeklerde güne damgasını vuran isim Japon Nagase Takinori oldu. Takinori finalde tekrar Kanadalı Antoine Valois-Fortier ile karşılaştı. İki judoka daha önce Montreal Grand Prix'sinde karşılaşmıştı. Karşılaşmada kazanan judoka performansı ile göz dolduranTakinori oldu. Euronews.com'da Görüntüle