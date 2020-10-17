Zağnos Vadisi'ndeki dere temizlendi
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Zağnos Vadisi'ndeki dere temizlendi

17.10.2020 12:21 | Son Güncelleme: 17.10.2020 12:24
Zağnos Vadisi'ndeki dere temizlendi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çevre sakinlerinin talebi üzerine Zağnos Vadisi'ndeki dereyi temizledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çevre sakinlerinin talebi üzerine Zağnos Vadisi'ndeki dereyi temizledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerce yapılan çalışma ile dere tabanındaki balçık malzemelerinin iş makineleri aracılığıyla temizlendiği belirtildi.

Açıklamada, temizleme işleminin ardından Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince dere yatağının basınçlı su ile yıkandığı, aynı bölgedeki bitkilerde barınan hastalık ve zararlılarına karşı da ilaçlama yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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