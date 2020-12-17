Zafertepe İtfaiye İstasyonu yeni yılda hizmete giriyor
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Zafertepe İtfaiye İstasyonu yeni yılda hizmete giriyor

17.12.2020 11:15 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:18
Zafertepe İtfaiye İstasyonu yeni yılda hizmete giriyor

Kütahya Belediyesi'nin imar, çevre ve şehircilik projeleri arasında yer alan Zafertepe İtfaiye İstasyonu binası tamamlanmak için gün sayıyor.

Kütahya Belediyesi'nin imar, çevre ve şehircilik projeleri arasında yer alan Zafertepe İtfaiye İstasyonu binası tamamlanmak için gün sayıyor. 17 Ağustos 2020 tarihinde temeli atılan itfaiye istasyonu 2021 yılında kullanıma hazır olacak.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın imar, çevre ve şehircilik projeleri arasında yer alan ikinci itfaiye istasyonu, Zafertepe Mahallesi'nde yükseliyor. 10 Haziran 2019 yılında gerçekleşen Meclis toplantısında yapımına karar verilen ve yer tahsis işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 17 Ağustos 2020 tarihinde temeli atılan ikinci itfaiye istasyonu binası inşaatı bitime yaklaştı. 1 milyon 500 bin TL ihale bedeli olan ikinci itfaiye istasyonu, mevcut itfaiye istasyonun şehrin her noktasına müdahalede yeterli gelmemesi sebebiyle Zafertepe Mahallesine yapılması planlandı. Zafertepe Mahallesi ve 1. Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere o bölgedeki mahallelere hizmet verecek olan ikinci itfaiye istasyonu 2021 yılında hizmete girecek.

Başkan Işık, "İtfaiye Merkezimiz şehrimizin yaklaşık 20 km'lik doğu-batı istikametindeki uzunluğu nedeniyle herhangi bir yangın anında zamanında müdahaleye yeterli gelmemekteydi. Bu sebeple hem Organize Sanayi Bölgemize hem de Zafertepe Mahallemiz merkez olmak üzere bu bölgedeki mahallelerimize hizmet vermek üzere bu istasyonumuzu yaptık. Kütahya'ya sözümüz var dedik. Birlikte başarmayı hedef gösterdik, birlikte başarmaya devam ediyoruz" dedi.

Toplam 702 metrekare alandan oluşan Zafertepe ikinci itfaiye istasyonu içerisinde itfaiye araç otoparkı, eğitim odası, amir odası, lokal, danışma, giyinme odası, kazan dairesi, çay ocağı, wc ve yemekhane yer alıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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