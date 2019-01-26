AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "31 Mart yerel seçiminden zaferle çıkmak zorundayız, zaferle çıkacağız da Allah'ın izniyle. Sefer bizim, zafer Allah'ındır ama biz mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.

Elvan, partisince Karaman'da bir otelde düzenlenen "Vefa Programı"nda yaptığı konuşmada, 2002'den bu yana partiye emek vermiş dava sevdalılarıyla bir arada bulunmaktan memnun olduğunu söyledi.

Partiye gönülden bağlı olanların tek derdinin ülkenin istiklali ve istikbali olduğunu belirten Elvan, "Bu, ülkenin bağımsız bir şekilde, halkın kendi taleplerinin bizatihi yerine getirildiği bir yönetim anlayışının devamını arzu eden bir yaklaşımdır." ifadesini kullandı.

Karaman'ın tarih boyunca önemli kahramanlar yetiştirdiğini dile getiren Elvan, "Bugün yine yiğitlerimiz, kahramanlarımız yetişiyor. Hem ülkemiz hem Karaman'ımız için çaba sarfeden, ülkemizin istikbali ve istiklali için müthiş bir mücadele sergileyen kardeşlerimiz var. 15 Temmuz hadisesini yaşadık. Bugün Kazım Karabekir'i anma töreninde de ifade ettik, o dönemde Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, Cumhuriyetimiz kurulmadan önce Kazım Karabekir Paşamız vardı, Karamanoğlu Mehmet Beyimiz vardı, Piri Reisimiz vardı ama 15 Temmuz'da da darbe girişimine karşı dik bir duruş sergileyen yüzlerce, binlerce, on binlerce kardeşimiz ayağa kalktı." diye konuştu.

Elvan, Türk halkının 15 Temmuz'da yazdığı destana dünyanın başka hiçbir yerinde rastlanılamayacağını ileterek, ülkesinin geleceği için endişelenen vatansever vatandaşların bayrağına, vatanına sahip çıktığını, çıkmaya da devam edeceğini vurguladı.

Bugün Venezuela'da seçilmiş devlet başkanına yaşatılanları daha önce de Türkiye'de darbe girişimiyle yapmaya çalıştıklarına işaret eden Elvan, "Aynısını Türkiye'de yapmaya çalıştılar 15 Temmuz'da ama başaramadılar. Bundan sonra da asla başaramayacaklar." dedi.

"Zaferle çıkmak zorundayız"

Türkiye'nin bölgesinde ve tüm dünyada mazlumun yanında bir ülke olduğuna dikkati çeken Elvan, şöyle devam etti:

"İmkanları ölçüsünden daha fazlasını kardeşleriyle paylaşan bir milletiz. Dünyada yardım yapan ülkeler arasında milli gelirimize göre birinci sırada yer alıyoruz. Biz beklerdik ki dünyanın süper güçleri, gelişmiş ülkeleri, Türkiye'den daha fazla yardım yapsınlar, daha fazla mazlumun, sıkıntı içerisinde olanların yanında olsunlar ama maalesef. Botla kaçmaya çalışan o mültecilerin bile botunu batıran bir yaklaşıma sahipler. Onlar için insanın değeri yok, onlar için paranın, çıkarın değeri var."

Elvan, ülke büyüdükçe ve güçlendikçe düşman sayısının da arttığını belirterek, Türkiye'nin kalkınmasını önlemek için yapılan ekonomik saldırılara karşı da dimdik durduklarını ifade etti.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elvan, şunları kaydetti:

"31 Mart yerel seçiminden zaferle çıkmak zorundayız, zaferle çıkacağız da Allah'ın izniyle. Sefer bizim, zafer Allah'ındır ama biz mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Mücadele etmeden başarı yok. Onun için çok çalışacağız. Her bir vatandaşımızın gönlünü kazanacağız. 'Gönül belediyeciliği' diyoruz, gönülleri kazanacağız. Yollar yaparız, yapıyoruz. Köprüler yaparız, yapıyoruz. 15-20 yıl önce hayal dahi edilemeyecek olan yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bunlardan daha önemlisi insanımızın gönlünü kazanmak, insanımızla kucaklaşmak, bütünleşmek. İşte o gönlü de teşkilatlarımız sayesinde kazanacağız."

Elvan, AK Parti teşkilatlarının yerel seçimlere kapı kapı dolaşarak, çok çalışarak hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Programa, Karaman milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er, mevcut Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti Karaman Belediye başkan adayı Mahmut Sami Şahin, ilçe ve belde belediye başkan adayları ile partililer katıldı.

Kaynak: AA