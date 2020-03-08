Zaferin mimarlarından "Nusret" 105 yıl sonra aynı rotada
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Zaferin mimarlarından "Nusret" 105 yıl sonra aynı rotada - Haber
Nusret Gökçe, Çanakkale, Güncel

Zaferin mimarlarından "Nusret" 105 yıl sonra aynı rotada

Çanakkale Deniz Savaşları'nın kazanılmasında büyük payı bulunan "Nusret Mayın Gemisi"nin, 8 Mart 1915'te Erenköy Koyu'na döktüğü mayınlarla tarihin akışını değiştirmede üstlendiği rol, 105 yıl sonra aynı yerde gerçekleştirilen seyir faaliyetiyle canlandırıldı.

08.03.2020 09:20 | Son Güncelleme: 08.03.2020 09:20
Zaferin mimarlarından

Çanakkale Deniz Savaşları'nın kazanılmasında büyük payı bulunan "Nusret Mayın Gemisi"nin, 8 Mart 1915'te Erenköy Koyu'na döktüğü mayınlarla tarihin akışını değiştirmede üstlendiği rol, 105 yıl sonra aynı yerde gerçekleştirilen seyir faaliyetiyle canlandırıldı.


Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı Yüzer İskelesi'nde demirli bulunan "TCG Nusret (N-16)", mayınlarını döktüğü rotada ilerledi.

Gemide protokol üyelerine Nusret'in 105 yıl önceki kahramanlığı video gösterimi ile anlatıldı.

Ardından şehitler için Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça tarafından denize çelenk bırakıldı.


Geminin komutanı Yüzbaşı Bora Öykü Baran, törende yaptığı konuşmada, Nusret Mayın Gemisi'nin Çanakkale Savaşları'nda çok önemli bir rol üstlendiğini söyledi.


18 Mart Deniz Zaferi'nin, dünya harp tarihine geçmiş bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Baran, şöyle devam etti:

"Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasında kuşkusuz en büyük pay, kahraman Nusret Mayın Gemisi'ne aittir. Nusret Mayın Gemisi'nin Erenköy Koyu'nda kurduğu bu engel, Çanakkale Deniz Savaşı'nın ve tarihin akışını değiştirmiştir. Hafif sisli ve yağışlı 8 Mart sabahı saat 05.00'te Yüzbaşı Hakkı Bey'in komutasında Nara'dan avara eden Nusret, Anadolu kıyısını izleyerek seyre başlamış ve boğazı kapatan mayın hatları arasında emniyetle geçerek şu anda bulunduğumuz noktaya varmıştır."

"Türk askerine moral, Türk milletine sevinç kaynağı oldu"

Yüzbaşı Baran, Nusret Mayın Gemisi'nin 105 yıl önce bugün, güvertesinde bulunan 26 mayını aynı rota üzerinde, aralarında yüzer metre olacak şekilde deniz seviyesinin 4,5 metre altına döktüğünü hatırlattı.

Alınan önlemler sayesinde Nusret'in, hiçbir müttefik karakol gemisi tarafından tespit edilmeden saat 08.00'de Çanakkale önlerine demirlediğini aktaran Baran, şunları kaydetti:


"Saat 10.00'a kadar süren sis ve yağmur, geminin Çanakkale Boğazı girişinde bulunan düşman karakol gemileri tarafından görülmesini engellemiştir. Yüzbaşı Hakkı Bey'in komuta ettiği Nusret'in büyük katkısıyla kazanılan bu zafer, Türk askerine moral, Türk milletine sevinç kaynağı olmuştur. Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa, bu zaferi şu sözlerle ifade etmiştir: Gittiler, geçemediler, geçemeyecekler."


Vali Tavlı'ya Nusret Mayın Gemisi'nin 1915'te bordasında taşığı "Nusret 1915" yazısının bir örneğinin hediye edilmesiyle program sona erdi.


Törene, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Emrullah Büyük, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Yarbay Alparslan Baysal ile askeri personel ve diğer davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye sözleri tepki çeken Suriyeliyi Yunanlar dövdü, soydu, yolladı Haber
Türkiye sözleri tepki çeken Suriyeliyi Yunanlar dövdü, soydu, yolladı
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haber
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Husumetli aileleri barıştırmak isterken vurulan aşiret lideri öldü Haber
Husumetli aileleri barıştırmak isterken vurulan aşiret lideri öldü
Ünlü şarkıcı, kendisinden 19 yaş küçük olan aşkını öpmelere doyamadı Haber
Ünlü şarkıcı, kendisinden 19 yaş küçük olan aşkını öpmelere doyamadı
Araplar bunu konuşuyor: Kral öldü, Prens Selman veliahtları tutukluyor Haber
Araplar bunu konuşuyor: Kral öldü, Prens Selman veliahtları tutukluyor
Lavrov'un bu görüntüde Erdoğan'a ne dediği belli oldu Haber
Lavrov'un bu görüntüde Erdoğan'a ne dediği belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Angela Merkel James Jeffrey Meral Akşener
Magazin Hadise Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Ali Poyrazoğlu
Spor Berkay Şahin Ünal Karaman Hikmet Karaman Fatih Karagümrük Mustafa Fehmi Kubilay
Daha Fazla Türk İran Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Zaferin mimarlarından "Nusret" 105 yıl sonra aynı rotada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 09:28:36. #1.14#