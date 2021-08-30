Zaferin 99. yılı Sinop'ta coşkuyla kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zaferin 99. yılı Sinop'ta coşkuyla kutlandı

Zaferin 99. yılı Sinop'ta coşkuyla kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Sinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Sinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl kutlamaları Sinop Hükümet Konağı önünde saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Tören valilik makamındaki tebrik kabulü ile devam etti. Ardından İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Vali Karaömeroğlu Başkan Ayhan'ın halkın bayramını kutlamasının ardından konuşmalar yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemini belirten konuşma Üsteğmen Muharrem Aytekin tarafından yapıldı. Üsteğmen Muharrem Aytekin konuşmasında, "Tarihimizde ağustos ayı, zaferler ayı olarak ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Türk milletinin mukadderatını belirleyen 30 Ağustos zaferi, Türk ulusu için tarihte dönüm noktasıdır" dedi.

Askerlerin, gazilerin, öğrencilerin ve askeri araçların geçidi ile tören sona erdi. - SİNOP

Zaferin 99. yılı Sinop'ta coşkuyla kutlandı
Zaferin 99. yılı Sinop'ta coşkuyla kutlandı
Zaferin 99. yılı Sinop'ta coşkuyla kutlandı
Zaferin 99. yılı Sinop'ta coşkuyla kutlandı
Zaferin 99. yılı Sinop'ta coşkuyla kutlandı
Zaferin 99. yılı Sinop'ta coşkuyla kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Zafer Bayramı coşkusu! Sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler dakikalarca alkışlandı
Zafer Bayramı coşkusu! Sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler dakikalarca alkışlandı
Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuzu planlarken düşmanları çay partisinde sanıyordu
Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuzu planlarken düşmanları çay partisinde sanıyordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mehmet Nuri Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Müge Anlı Filiz Akın Bülent Ersoy Kaan Yıldırım
Spor Sergen Yalçın Abdullah Avcı Enner Valencia Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Zaferin 99. yılı Sinop'ta coşkuyla kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 14:21:51. #1.15#

title