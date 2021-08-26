Zaferin 950. Yılı Kutlu Olsun
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Zaferin 950. Yılı Kutlu Olsun

Zaferin 950. Yılı Kutlu Olsun
Habermetre - Haberler | Toplum

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan büyük zaferimiz Malazgirt'in 950. yıldönümü vesilesiyle Sultan Alparslan'ı, bu toprakları asırlardır bize vatan kılan bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz.

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan büyük zaferimiz Malazgirt'in 950. yıldönümü vesilesiyle Sultan Alparslan'ı, bu toprakları asırlardır bize vatan kılan bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz.

Kaynak: Habermetre

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