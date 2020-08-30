Zafere giden yol: Duatepe
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Zafere giden yol: Duatepe

- Zafere giden yol: Duatepe Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi'nin 98. yıl dönümünde Polatlı Duatepe'de söyleşi programı gerçekleştirdi.

30.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 30.08.2020 13:04

- Zafere giden yol: Duatepe

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi'nin 98. yıl dönümünde Polatlı Duatepe'de söyleşi programı gerçekleştirdi.

Akademisyen Prof. Dr. Tufan Gündüz'ün "Zafere Giden Yol: Duatepe" isimli söyleşisi, Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden ve ABB TV'den canlı yayınlandı. Anıt yoluna sıralanan meşaleler Duatepe'yi aydınlatırken, gençlerin ellerinde dev Türk Bayrağıyla alana giriş yaptığı anlar da görsel bir şölen oluşturdu.

"30 Ağustos Büyük Taaurruz'un zaferle sonuçlandığı gün"

Büyük Taarruz'un 98. yılı münasebetiyle hazırlanan söyleşi, Akademisyen Prof. Dr. Tufan Gündüz'ün anlatımıyla gerçekleşti. Tufan Gündüz, tüm zaferlerin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini belirterek "30 Ağustos Büyük Taaurruz'un zaferle sonuçlandığı gün. Fakat bunu bağlamından kopararak düşünmemek lazım. Yani aslında milli mücadele bir bütündür. Bunun içerisinde Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından, asker toplama gayretlerinden, düzenli orduların kurulmasından, silah ihtiyaçlarının karşılanması, mali sorunlarının giderilmesi gibi son derece çetrefilli bir süreçten geçtik. Bunların hepsi bir bütündür" dedi.

"Kültürler başkentlerden yayılır"

Gündüz ayrıca kültürlerin başkentlerden yayılacağının altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel faaliyetlere artık başlaması gerekiyordu. Bu yolda atılacak adımları, hem Ankara kültürünün tanıtılması açısından hem de Ankara dışındaki kültürlerin Ankara'ya getirilmesi bakımından önemsiyorum. Buna bir an önce başlanması gerekiyordu. Çünkü kültürler başkentlerden yayılır, moda ve her şey başkentten yayılır. Ankara'nın böyle bir misyona artık ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Zafer Bayramı için ise şunu söyleyebilirim. Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun çok güzel bir beyiti var. 'O zaferler getiren atların nalları altındanmış, gidişleri akına, gelişleri akındanmış. Büyük Taarruz'u başlatan ve bize o zaferi getiren atların hepsinin nalları altındandı."

"Hayatın içinde kültür ve sanat hep olmalı"

30 Ağustos Zafer Bayramı için dopdolu bir program hazırlayan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, özellikle tarihte önemli günlerin yıl dönümlerinde kültür etkinliklerinin artması gerektiğini söyleyerek şunları aktardı:

"Biz Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı olarak tarihimizde dönüm noktası olan günlerle ilgili bir etkinlik yapıp bitirmek değil de birbirini tamamlayan etkinlikler yapmak istiyoruz. Yarın akşam da müzikal bir etkinliğimiz olacak. Sayın Başkanımızdan aldığımız destekle bu tür işleri belli bir takvim içinde gerçekleştirmek istiyoruz.

Duatepe'yi meşaleler aydınlattı

Milli Mücadele ruhunu derin bir şekilde hissettiren "Zafere Giden Yol: Duatepe" isimli söyleşinin yapıldığı alana 50 genç ellerinde 100 metre uzunluğunda Türk Bayrağıyla giriş yaptı. Anıt yoluna sıralanan meşaleler Duatepe'yi aydınlatırken, alana asılan dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri de muhteşem görüntüler oluşturdu. Söyleşi bitiminde şehitlerin ruhuna Kuran-ı Kerim tilaveti okundu, Duatepe'de dualar yükseldi.

Zafere giden yol: Duatepe

Kaynak: İHA

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