Zafer Treni yolculuğuna başlıyor
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Zafer Treni yolculuğuna başlıyor

Zafer Treni yolculuğuna başlıyor
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde;

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde; 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü nedeniyle hazırlanan Zafer Treni, 29 Ağustos Pazar günü Ankara'dan Dumlupınar'a uzanacak yolculuğuna başlayacak. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı "Zafer Treni'nde Ben de Varım" kampanyası hakkında açıklama yaptı.

ZAFER TRENİ'NDE BEN DE VARIM

Milletvekili Selim Yağcı, 29 Ağustos Pazar günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Dumlupınar'a hareket ettiği saat olan 13. 07'de 90 kent konseyi başkanı, şehit ve gazi ailelerinin Anıtkabir'i ziyaret edeceğini söyledi. Milli Mücadele ruhunu canlı tutmak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş'un kahramanlarını yad etmek amacıyla projeyi başlattıklarını kaydeden Yağcı "Mustafa Kemal Atatürk'ten ilham alarak Anıtkabir'den başlayacağımız yolculukta; Anıttepe'den Beştepe, Duatepe, Metristepe, Kocatepe ve Zafertepe'ye 2023 dakikalık yolculukla atalarımızı yad edeceğiz. " açıklamasında bulundu. Hedeflerinin 1 milyon 1922 bin paylaşım olduğunu belirten Yağcı "Trenimiz, 29 Ağustos saat 19. 22'de yolculuğuna başlayacak. Gönlü bu tren seferinde olan, ancak katılmaya imkanı olmayanlar da #Zafertrenindebendevarım paylaşımına destek olarak temsili bir şekilde yolculuğumuza katılmış olacaklar. " dedi.

'GELECEK GENÇLERİNDİR'

"Zafer Treni'nde Ben de Varım" projesinin Kurtuluş'un kahramanlarına duyulan vefa duygusundan ortaya çıktığını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Kampanyamıza tüm gençlerimizden ve Cumhuriyetimizi sahiplenen herkesten destek bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, emin adımlarla Kurtuluş'unun 100'üncü yılına ilerlerken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Ağustos 1924'te Dumlupınar'da söylediği 'Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. ' sözlerinden ilhamla hazırladığımız Zafer Treni ile yolculuk yapacak genç kardeşlerimi gözlerinden öpüyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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