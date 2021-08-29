Zafer Treni Ankara'dan 99 genç ile yola çıktı
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Zafer Treni Ankara'dan 99 genç ile yola çıktı

Zafer Treni Ankara'dan 99 genç ile yola çıktı
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında milli mücadelenin duraklarını ziyaret edecek Zafer Treni, Ankara'dan 99 genç ile yolculuğuna çıktı.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında milli mücadelenin duraklarını ziyaret edecek Zafer Treni, Ankara'dan 99 genç ile yolculuğuna çıktı.

Zafer Treni'nin hareketi öncesi, Ankara Tren Garı'nda 30 Ağustos'un 99. yıl dönümü dolayısıyla 99 genç ile birlikte basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, yaptığı açıklamada, milli mücadele ruhu ile 30 Ağustos Zaferi'nin 99. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde çıkılan zafer yolu gibi gençlerle de aynı ruh ve heyecanla yola çıkacaklarını söyledi.

Yağcı, 2023 dakika sürecek bu yolculuğu, milletin zafer yolculuğu, medeniyet yolculuğu ve gençlerin geleceğe olan inançlarının yolculuğu olarak da gördüklerini belirtti.

Milli mücadelenin duraklarından olan Duatepe, Kocatepe ve Metristepe gibi noktaları gençlerle ziyaret edeceklerini aktaran Yağcı, "Atalarımıza vefa görevini hep birlikte yapacağız ve bir kez daha, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere tüm ecdadımızı, tüm şehitlerimizi, tüm milli mücadele kahramanlarımızı şükranla, minnetle ve rahmetle yad ediyoruz." diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Türkiye'nin en genç Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, Türkiye Kent Konseyleri Gençlik Meclisleri ile beraber, Türkiye'nin her yerinden katılan 99 gençle, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesine çıktığı zafer yürüyüşünün aynısını yaptıklarını kaydetti.

Basın açıklamasının ardından, milli mücadelenin duraklarını ziyaret edecek Zafer Treni, 99 genç ile yolculuğuna çıktı.

Zafer Treni Ankara'dan 99 genç ile yola çıktı
Zafer Treni Ankara'dan 99 genç ile yola çıktı
Zafer Treni Ankara'dan 99 genç ile yola çıktı
Zafer Treni Ankara'dan 99 genç ile yola çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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