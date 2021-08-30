Zafer Partisi kuruluş kutlaması yaptı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yabancı sermayenin değil Türk sermayesinin önünü açacaklarını, Türk üreticisinin arkasında duracaklarını söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yabancı sermayenin değil Türk sermayesinin önünü açacaklarını, Türk üreticisinin arkasında duracaklarını söyledi.

Kuruluş dilekçesi 26 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığına sunulan ve Ümit Özdağ'ın genel başkanlığa seçildiği Zafer Partisi, "30 Ağustos Zafer Bayramı ile Zafer Partisinin Kuruluş Kutlaması" etkinliği düzenledi.

Altınpark ANFA'da düzenlenen programda konuşan Özdağ, Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Özdağ, Atatürk'ün Sakarya'da bir devlete karşı değil birleşik Avrupa devletlerine karşı savaştığını belirtti.

Konuşmasında parti programına ilişkin bilgiler veren Özdağ, Devlet Planlama Teşkilatını (DPT) yeniden kuracaklarını bildirdi. Büyük bir tasarruf hamlesi gerçekleştireceklerini ifade eden Özdağ, tasarruf edilenleri lüks yatırımlara değil üretime kaydıracaklarını söyledi. Devletin stratejik sektörlerde yatırımlar yapacağını, ileri teknoloji yatırımlarının önündeki her türlü engeli kaldıracaklarını belirten Özdağ, "Biz sığınmacılara değil Türk işçisine iş bulacağız. Biz yabancı sermayenin değil Türk sermayesinin önünü açacağız. Yerli malı kullanmayı teşvik edeceğiz, Türk üreticisinin arkasında duracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki tüm sığınmacıları vatanlarına geri yollayacaklarını söyleyen Özdağ, yeni sığınmacı girişini de engelleyecek Anadolu Kalesi isimli bir proje gerçekleştireceklerini ifade etti. Özdağ, "Değil kitleler, değil teröristler ülkemize bir sivrisinek bile sokmayacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven