Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Van'da konuştu Açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'deki sınır güvenliğinin parti programında bulunan "Anadolu Kalesi Projesi" ile sağlanabileceğini söyledi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Özdağ, beraberindeki heyetle İran sınırındaki Çaldıran ilçesine geçti.

Burada vatandaşlarla bir araya gelen, sorunlarını ve taleplerini dinleyen Özdağ, bir yakınını kaybeden Soğuksu Mahalle Muhtarı Mustafa Arbat'a taziye ziyaretinde bulundu.

Özdağ ve beraberindekiler daha sonra Türkiye-İran sınırına yakın bir bölgeye geçerek burada "Hudut namustur" yazılı pankart açtı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Ümit Özdağ, Türkiye-İran sınırına çok yakın bir noktada olduklarını söyledi.

Zafer Partisi heyeti olarak Afganistan'dan başlayıp İran üzerinden Türkiye'ye uzanan, Van üzerinden de başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'ye yayılan göçü yerinde incelemek için sınıra geldiklerini belirten Özdağ, şunları kaydetti:

"Bu incelemeyi yaparken hududun namus olduğunu Zafer Partisi olarak tekrar hatırlatmak ve altını çizmek istiyoruz. Arkamızda görüyorsunuz bir Türk sınır karakolu var. O karakolun hemen arkasında da İran sınırı başlıyor. Zafer Partisi bu sınırda güvenliğin sağlanmasının tek yolunun 'Anadolu Kalesi Projesi'ni gerçekleştirmek olduğunu biliyor. Mayınlar Avrupa Birliği'nin sağlamış olduğu fonlarla tek tek sökülürken yerine merdivenle aşınabilecek kolaylıkta duvar inşa etmek Türkiye'nin güvenliğini sağlamaz. Önümüzdeki dönemde hem Afganistan'dan hem Asya'nın başka yerlerinden ülkemize yönelik göçte büyük bir artış olacak. Mevcut hükümetin, saray rejiminin aldığı önlemler Türk milletinin ve Türkiye'nin sınırlarının güvenliğini sağlamaya uygun ve yeterli değildir. Hudut namustur. Zafer Partisi bu namusu sonuna koruyacağı konusunda Türk milletine söz veriyor."

Özdağ, ziyaretlerinin ardından bölgeden ayrıldı.