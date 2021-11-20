Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sivas'ta il başkanlığı binasının açılışını yaptı

SİVAS (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sivas'ta partisinin il başkanlığı binasını hizmete açtı.

Özdağ, açılıştan önce Atatürk Caddesi'ndeki iş yerlerini gezerek esnafla sohbet etti.

Ardından tarihi Cumhuriyet Meydanı'na geçen Özdağ, parti binasının açılış programında konuştu.

Özdağ, Zafer Partisi'nin kuruluşundan kısa süre sonra 44 ilde teşkilatlanmayı başardığını dile getirerek, "İnşallah şubat ayına kadar Türkiye'nin 81 ilinde Zafer Partisi teşkilatlanma çalışmalarını tamamlamış olacak." dedi.

İktidara gelmeleri halinde düzensiz göçmenleri kendi vatanlarına göndereceklerini belirten Özdağ, bu sayede ülke ekonomisinin de rahatlayacağını savundu.

Bu amaçla Türkiye genelinde imza kampanyası başlattıklarını anımsatan Özdağ, toplanan imzaları TBMM'ye göndereceklerini aktardı.

Türk milletinin yüzde 90'ının düzensiz göçmenlerin evine dönmesini istediğini ileri süren Özdağ, şöyle devam etti:

"Biz de bunu sağlayacağız ama bu sadece ilk adım olacak. Tekrar üreten bir Türkiye, AVM'lerin değil fabrikaların inşa edildiği, köy okullarının tekrar açıldığı, bir öğrenci olsa bile öğretmenlerin okullarda tekrar ders vermeye başladığı, köylerde üretimin tekrar başladığı, tarlaların tekrar sürüldüğü bir Türkiye istiyoruz. Kendi kendini besleyen bir Türkiye inşa etme mücadelesini veriyoruz ve bu mücadelenin önemli adımlarından birini de bugün Sivas'ta il başkanlığını açarak başlatıyoruz."

Özdağ, konuşmasının ardından partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Özdağ ve beraberindekiler, daha sonra Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti.