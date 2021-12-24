Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: "Misafirlere ikram etmek için faizle borç para alıyoruz"

Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, kamu kurumlarının satılıp Suriyelilerin ihtiyaçlarının karşılandığını ileri sürerek, "Misafirlere ikram etmek için faizle borç para alıyoruz. Erdoğan'a sesleniyorum: Türk milletinin sırtına faiz yükünü daha fazla yükleme." dedi.

Ümit Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Ekonominin sorunları 2010 yılından itibaren uygulanan yüksek faiz, düşük kur sisteminden kaynaklanıyor." dediğini aktararak, "Bu, iktidarın mensuplarının kendi dönemlerini suçlamaya başladığının açık göstergesidir. Demek ki; 2010 yılından bu yana uygulanan ekonomik strateji ülke ekonomisindeki krizin temel sebebidir." değerlendirmesinde bulundu.

Özdağ, "Bundan çıkan sonuç da şudur; Erdoğan'ın 'dış güçler' diye hitap ettiği ve suçladığı aslında kendi ekibiymiş. Bu meşhur dış güçler, AK Parti'nin içindeymiş." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke gerçeklerinden uzak olduğunu savunan Özdağ, "Televizyonlarda 'Ne pahasına olursa olsun faizi düşüreceğim' diyor ama herhalde Merkez Bankası faizi düşürürken tüm kamu kurumlarının yüzde 23 gibi yüksek bir faizle borçlandığından haberi yok. Erdoğan'a sesleniyorum: Hazinenin de borçlanma faizini düşür bakalım." şeklinde konuştu.

Ümit Özdağ, 2022 mali yılı girmeden bütçenin yarısının eridiğini iddia ederek, "Erdoğan'a ve Bakan Nebati'ye sesleniyorum: TBMM'de kanunlaşan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi revize edilmelidir. Bu haliyle bütçe, bütçe olma niteliğini yitirmiştir." dedi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 2022 yılı bütçesine işaret eden Özdağ, "Türk milletinin hayat pahalılığı altında ezildiği bir dönemde hala Suriyeli ve kaçak yabancılara bu kadar bütçe ayrılmasını anlamak mümkün değil. Buradaki para da yetmiyor, çok farklı kaynaklardan bütçe kalemi içerisinde Suriyelilere yapılan harcamaları gizliyorlar." iddiasında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kamu kurumlarını satarak Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşıladığını öne süren Özdağ, "Elimizde olan son hurmaları paylaşıyoruz insanlarla. Şimdi ise misafirlere ikram etmek için faizle borç para alıyoruz. Erdoğan'a sesleniyorum: Türk milletinin sırtına faiz yükünü daha fazla yükleme. Türk milletini harama bulaştırma." dedi.

AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri

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