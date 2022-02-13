Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kilis'te ziyaretlerde bulundu - Haberler
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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kilis'te ziyaretlerde bulundu

AA, Cebrail Caymaz - Güncel
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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kilis'te ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Kilis'te esnafı ziyaret etti.

İSTANBUL (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Kilis'te esnafı ziyaret etti.

Partisinin çalışmaları kapsamında Kilis'e gelen Özdağ, ilk olarak Kilis Asri Mezarlık içerisinde bulunan şehitliğe giderek dua etti.

Özdağ ve beraberindekiler daha sonra Cumhuriyet ve Murtaza caddelerindeki esnafı ziyaret ederek sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Özdağ, partisi için destek istedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kilis'te ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kilis'te ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kilis'te ziyaretlerde bulundu

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Milletvekili, Ümit Özdağ, İstanbul, Kilis, Güncel, Haberler

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