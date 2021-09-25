Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Batman'da partisinin il başkanlığının açılışına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Batman'da partisinin il başkanlığının açılışına katıldı

AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Batman'da partisinin il başkanlığının açılışına katıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Batman'da partisinin il başkanlığının açılışına katıldı.

ŞIRNAK (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Batman'da partisinin il başkanlığının açılışına katıldı.

Özdağ, partisinin il başkanlığının açılışında, Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ı kapsayan bir ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi. Batman ilk teşkilatının ilk ataması yapılan teşkilatlar arasında yer aldığını aktaran Özdağ, gelecek bir ay içerisinde tüm Türkiye'de atamalarının yapılıp il teşkilatlarının kurulacağını belirtti.

Batman teşkilatına teşekkür eden Özdağ, Türkiye için Batman'ın ne kadar önemli olduğunu partililer olarak gayet iyi bildiklerini aktardı. Özdağ, "Batman ilk kez geldiğim bir şehir değir. 90'lı yıllardan beri birçok kez gelip gitmiş olduğum, dostlarımın olduğu bir şehir. Bundan sonra da Zafer Partisi Batman'da sahada çalışmalarını ortaya koyarak, Batmanlıların en kısa zamanda gönlünü kazanacaktır. Bundan eminiz." diye konuştu.

Özdağ ve beraberindekiler daha sonra Turgut Özal Bulvarı'nda esnafı ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Batman'da partisinin il başkanlığının açılışına katıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Batman'da partisinin il başkanlığının açılışına katıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Batman'da partisinin il başkanlığının açılışına katıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Batman'da partisinin il başkanlığının açılışına katıldı

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri
'Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?' sorusuna jeoloji uzmanından yanıt: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli

"Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusuna jeoloji uzmanından yanıt: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli

 Son dakika haberi: Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, Taliban hükümeti yetkilileriyle görüştü

Son dakika haberi: Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, Taliban hükümeti yetkilileriyle görüştü

 Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu Toplantısı'na video mesaj gönderdi Açıklaması

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu Toplantısı"na video mesaj gönderdi Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Joe Biden Sezai Temelli Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Müge Anlı Tanem Sivar Oğuzhan Koç Burak Yamantürk
Spor Mehmet Topal Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Hava Durumu Şans Oyunları Ziya Selçuk Selçuk Bayraktar Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Batman'da partisinin il başkanlığının açılışına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 12:32:27. #1.11#