Zafer OSB Yönetim Kurulu Altıntaş'ta toplandı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zafer OSB Yönetim Kurulu Altıntaş'ta toplandı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Zafer OSB Yönetim Kurulu Altıntaş'ta toplandı

Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Altıntaş ilçesinde bir araya geldi.

Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Altıntaş ilçesinde bir araya geldi.

Vali Ali Çelik'in başkanlığında yapılan toplantıda, parselasyon plan değişikliği fiyat teklifleri, 2022 yılı altyapı katılım bedeli, arsa tahsis başvuruları konuları görüşüldüğü belirtildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi, Altıntaş, OSB, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title