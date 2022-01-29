Zafer OSB Yönetim Kurulu Altıntaş'ta toplandı
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Altıntaş ilçesinde bir araya geldi.
Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Altıntaş ilçesinde bir araya geldi.
Vali Ali Çelik'in başkanlığında yapılan toplantıda, parselasyon plan değişikliği fiyat teklifleri, 2022 yılı altyapı katılım bedeli, arsa tahsis başvuruları konuları görüşüldüğü belirtildi. - KÜTAHYA
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi