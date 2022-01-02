Zafer OSB'nin doğalgaz ve enerji nakil hattı çalışmaları tamamlandı - Haberler Ekonomi
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Zafer OSB'nin doğalgaz ve enerji nakil hattı çalışmaları tamamlandı

Zafer OSB'nin doğalgaz ve enerji nakil hattı çalışmaları tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde 2021 yılı itibariyle enerji nakil hattı ve doğalgaz hattı çalışmalarının tamamlandığını bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde 2021 yılı itibariyle enerji nakil hattı ve doğalgaz hattı çalışmalarının tamamlandığını bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke yaptığı açıklamada, 2022 yılı Ocak ayında doğalgaz Zafer Osb'nin iç hatlarının ve istasyon ihalesinin yapılması, 2022 yılı Ağustos ayında ise doğalgazın tüm parsellere dağıtım işleminin gerçekleşmesinin planlandığını söyledi.

Başkan Teke," Ayrıca, tüm yolların açılması işlemi tamamlanmış olup, 2022 yılı sonu itibariyle tüm alt yapı yol, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, Telekom çalışmalarının tamamlanması öngörülmektedir. 2021 yılında 32 firmaya 2 Milyon 938 bin 565 metrekare arsa tahsisi yapılmış olup, 2022 yılında ilçemiz ve bölgenin istihdamına yönelik beklentinin büyük ölçüde gerçekleşmesi planlanmaktadır. Aynı zamanda Zafer OSB yönetimi olarak mevcut alana ilaveten 8 Milyon metrekare genişleme kararı alınmış olup, konuyla ilgili çalışmalara başlanmıştır. Zafer OSB'nin bölgenin parlayan yıldızı olacağını ümit ediyor, bu çalışmalarda emeği geçen Yönetim Kurulu Başkanımız Kütahya Valimiz Ali Çelik, AK Parti İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, Milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz İsmet Özotraç, Hasan Öncel, Murat Koyak, OSB Müteşebbis heyeti, Belediye Meclis üyelerimiz, OSB Müdürümüz Göksel Ilgaz ve emeği geçen herkese Altıntaş halkı adına teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Zafer OSB'nin doğalgaz ve enerji nakil hattı çalışmaları tamamlandı

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