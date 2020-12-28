Zafer OSB'nin avantajları anlatıldı
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Zafer OSB'nin avantajları anlatıldı

28.12.2020 21:43 | Son Güncelleme: 28.12.2020 21:47
Zafer OSB'nin avantajları anlatıldı

Sunduğu teşvik ve imkanlar açısından bölgenin en cazip yatırım yerlerinden biri olması beklenen Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) potansiyeli ve yatırım avantajları Bursalı iş adamlarına tanıtıldı.

Sunduğu teşvik ve imkanlar açısından bölgenin en cazip yatırım yerlerinden biri olması beklenen Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) potansiyeli ve yatırım avantajları Bursalı iş adamlarına tanıtıldı.

Altıntaş Zafer OSB Müteşebbis Heyetini temsilen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı İsmet Özotraç, Bursa'nın önde gelen iş adamlarına ziyaretlerde bulundu.

Finber Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Altun, Altun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Altun'u ziyaret ederek Altıntaş Zafer OSB'yi tanıtan Koyak ve Özotraç, yatırımcılara sunulan imkanları anlatarak Kütahya'ya davet ettiler.

Karşılıklı istişarelerde bulunulan ziyaretlerden memnuniyet duyduğunu ifade eden iş adamları en kısa zamanda Kütahya'ya ziyarette bulunacaklarını belirttiler.

Kütahyalı sanayici ve iş adamı Mete Tetik ile Zafer OSB'de yatırım kararı alan Yuteks Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Uğur'u da ziyaret eden Koyak ile Özotraç, Kütahya'ya katkılarından dolayı teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Zafer OSB'nin avantajları anlatıldı
Zafer OSB'nin avantajları anlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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