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Zafer OSB için başvuru yapan 37 firmanın ön değerlendirmesi tamam

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Zafer OSB için başvuru yapan 37 firmanın ön değerlendirmesi tamam

Altıntaş Zafer OSB Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Ali Çelik başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda yapıldı.

Altıntaş Zafer Osb Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Ali Çelik başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantıda 37 firmanın arsa tahsis başvuruları görüşülerek ön değerlendirme yapıldı.

Toplantıya Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, KÜTSO Başkanı İsmet Özotraç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Zafer Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Kutlu Eser ile Altıntaş Zafer OSB Müdürü Göksel Ilgaz katıldı. - KÜTAHYA

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