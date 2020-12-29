Zafer OSB'de sona doğru
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Zafer OSB'de sona doğru

29.12.2020 10:02 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:07
Zafer OSB'de sona doğru

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Altıntaş Zafer Organize Sanayii Bölgesi'ni gezdik. Enerji nakil hattı tamamen bitti. Doğalgaz hattında çalışmalar hızla devam ediyor. Doğalgaz hattı, OSB' ye kadar gelmiş. Havaların müsait olması durumunda 15 güne kadar doğalgaz çalışması da bitirilerek yatırımcımız için elektrik ve doğalgaz işlemleri tamamlanmış olacak. Bu hizmetlerin Altıntaş ilçemiz, Kütahya'mız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, emeği geçen herkese, Altıntaş halkımız adına teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Zafer OSB'de sona doğru
Zafer OSB'de sona doğru
Zafer OSB'de sona doğru
Zafer OSB'de sona doğru
Zafer OSB'de sona doğru

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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