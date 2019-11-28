Zafer Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı Vali Toraman başkanlığında yapıldı
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Zafer Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı Vali Toraman başkanlığında yapıldı

Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Toplantısı Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

28.11.2019 10:07 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:12
Zafer Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı Vali Toraman başkanlığında yapıldı

Zafer () Toplantısı Valisi Dr. Ömer Toraman başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.


Toplantıya, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı İsmet Özotraç, Altıntaş Zafer OSB Müdür Vekili Göksel Ilgaz katıldı.


Toplantıda doğalgaz altyapı durumu, EPDK dağıtım lisansı, elektrik, Devlet Demiryolları ve İller Bankası kapsamında yapılacak çalışmalar ile altyapı çalışmaları görüşüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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