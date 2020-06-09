Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 parça arsa devri
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Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 parça arsa devri

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde, maliye hazinesine ait toplam 34 bin 443 metrekare, 5 parça arsanın devrinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 parça arsa devri
09.06.2020 09:42 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:31

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde, maliye hazinesine ait toplam 34 bin 443 metrekare, 5 parça arsanın devrinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesinde, maliye hazinesine ait toplam 34 bin 443 metrekare, 5 parça arsanın devri, Organize Sanayi Bölgemiz adına gerçekleşmiş olup, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile birlikte tapuları alınmıştır. İlçemiz için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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