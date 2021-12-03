Zafer Olgun: "Kupada ilerlemek için elimizden geleni yapacağız" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zafer Olgun: "Kupada ilerlemek için elimizden geleni yapacağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Zafer Olgun:

Giresunspor Asbaşkanı Zafer Olgun, Ziraat Türkiye Kupası'nın önemli bir turnuva olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Kupası önemli bir kupa ileri gitmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Giresunspor Asbaşkanı Zafer Olgun, Ziraat Türkiye Kupası'nın önemli bir turnuva olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Kupası önemli bir kupa ileri gitmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Çekilen kuranın ardından Giresunspor Asbaşkanı Zafer Olgun, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final oynadıklarını hatırlatan Zafer Olgun, "Antalyaspor ile eşleştik. İki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Kupası'nda daha önce çeyrek final oynadık. Şimdi de hedefimiz maç maç ilerleyerek daha önce gittiğimiz yeri geçmek. Takımımız hem ligde hem kupada iyi gidiyor. Bunu sürdürmek istiyoruz. Herkes için hayırlısı olsun. Türkiye Kupası önemli bir kupa ileri gitmek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Türkiye Kupası maçında ilginç anlar! Vanspor'un gol atması için kaleyi açan Konyaspor gönülleri fethetti

Türkiye Kupası maçında ilginç anlar! Vanspor'un gol atması için kaleyi açan Konyaspor gönülleri fethetti

 Hatay'da tarihi gece! Aynı maçta 2 kez kaleye geçen Mame Diouf takımına turu getirdi

Hatay'da tarihi gece! Aynı maçta 2 kez kaleye geçen Mame Diouf takımına turu getirdi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title