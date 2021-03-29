ZAFER MEDYA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ZAFER MEDYA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Toplumsal Siyasal Uluslararası Çalışma Merkezi(İSBAM) tarafından düzenlenen 'Zafer Medya Ödülleri' sahiplerini buldu.

Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı
Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı
Kamyon ile mezarlık duvarı arasında kalan şoför feci şekilde can verdi
Kamyon ile mezarlık duvarı arasında kalan şoför feci şekilde can verdi

Toplumsal Siyasal Uluslararası Çalışma Merkezi(İSBAM) tarafından düzenlenen 'Zafer Medya Ödülleri' sahiplerini buldu. Demirören Haber Ajansı muhabiri Alparslan Çınar da ödüle layık görüldü.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan savaşta, Karabağ bölgesindeki etkin çalışmaları nedeniyle İSBAM tarafından 'Zafer Medya Ödülleri'ne layık görülen gazeteciler törenle ödüllerine kavuştu. Şişli'de bir otelde gerçekleşen törende, saygı duruşunun ardından Türk ve Azerbaycan milli marşları okundu. İSBAM Başkanı Samir Adıgözelli, Azerbaycan'ın verdiği savaş sırasında yanında olmaları nedeniyle gazetecilere teşekkür etti.

Adıgözelli Son sözü Azerbaycan ordusu söyledi. Kardeş Türkiye bir bütün olarak, medyası olarak, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türk ordusu ve milleti Azerbaycan'ın yanında olduğunu gösterdi. Türk basın mensuplarının emeğini dile getirmek istiyorum. Sizin Gence'nin vurulma anında gösterdiğiniz fedakarlık Azerbaycan halkının aklından çıkmayacak dedi.

Konuşmaların ardından aralarında Demirören Haber Ajansı muhabiri Alparslan Çınar, CNN Türk muhabirleri Fulya Öztürk ve Enver Kaplan'ın bulunduğu çok sayıda gazeteciye ödülleri takdim edildi.

ZAFER MEDYA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
ZAFER MEDYA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
ZAFER MEDYA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
ZAFER MEDYA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Vladimir Putin Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Acun Ilıcalı Jason Statham Birkan Sokullu
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı İsmail Kartal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ZAFER MEDYA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 22:55:54. #1.15#
title