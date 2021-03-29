ZAFER MEDYA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Toplumsal Siyasal Uluslararası Çalışma Merkezi(İSBAM) tarafından düzenlenen 'Zafer Medya Ödülleri' sahiplerini buldu.

Toplumsal Siyasal Uluslararası Çalışma Merkezi(İSBAM) tarafından düzenlenen 'Zafer Medya Ödülleri' sahiplerini buldu. Demirören Haber Ajansı muhabiri Alparslan Çınar da ödüle layık görüldü.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan savaşta, Karabağ bölgesindeki etkin çalışmaları nedeniyle İSBAM tarafından 'Zafer Medya Ödülleri'ne layık görülen gazeteciler törenle ödüllerine kavuştu. Şişli'de bir otelde gerçekleşen törende, saygı duruşunun ardından Türk ve Azerbaycan milli marşları okundu. İSBAM Başkanı Samir Adıgözelli, Azerbaycan'ın verdiği savaş sırasında yanında olmaları nedeniyle gazetecilere teşekkür etti.

Adıgözelli Son sözü Azerbaycan ordusu söyledi. Kardeş Türkiye bir bütün olarak, medyası olarak, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türk ordusu ve milleti Azerbaycan'ın yanında olduğunu gösterdi. Türk basın mensuplarının emeğini dile getirmek istiyorum. Sizin Gence'nin vurulma anında gösterdiğiniz fedakarlık Azerbaycan halkının aklından çıkmayacak dedi.

Konuşmaların ardından aralarında Demirören Haber Ajansı muhabiri Alparslan Çınar, CNN Türk muhabirleri Fulya Öztürk ve Enver Kaplan'ın bulunduğu çok sayıda gazeteciye ödülleri takdim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı