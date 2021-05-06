Zafer Mahallesi yepyeni bir parka kavuşuyor
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Zafer Mahallesi yepyeni bir parka kavuşuyor

Zafer Mahallesi yepyeni bir parka kavuşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Zafer Mahallesi'nde yapımı süren park alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yapılacak düzenlemeleri planladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Zafer Mahallesi'nde yapımı süren park alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yapılacak düzenlemeleri planladı.

Uzun yıllardır yatırım alamayan mahallelerden biri olan Zafer Mahallesi, geride kalan iki yıl içinde çok sayıda projeye ve hizmete ev sahipliği yapmaya başladı. İçerisinde çocukların doyasıya oynayabilecekleri çocuk parkı, kum havuzu ve farklı bir tasarıma sahip basketbol sahası ile anne babaların keyifli vakit geçirebilecekleri çay bahçesini bünyesinde barındıran projenin kısa süre içinde Zafer Mahallesi sakinlerinin istifadesine sunulması bekleniyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, belediye imkanları ile inşa edilen park tamamlandığında, Zafer Mahallesi'nin en önemli eksikliklerinden biri de Süleymanpaşa Belediyesi eli ile giderilmiş olacak.

"Mahallemiz hak ettiği yatırımları alıyor"

Çalışmalarda son aşamaya gelinen park alanında incelemelerde bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İki yıllık görev süremiz boyunca, yıllarca ihmal edilmiş mahallelerimizin ihtiyaçlarına yönelik hizmet ve yatırımlar gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Zafer Mahallemiz de geçmiş dönemlerde hak ettiği yatırımları bu dönem, Allah'a hamdolsun, bu dönemde almaya başladı. Acil ihtiyaç olan yol sorununa odaklanarak başladığımız yatırımlarımıza, dinlenme ve park alanları, spor sahaları ile devam ediyoruz. Şu anda yapımı süren park alanımızla mahallemize önemli bir tesis kazandırmış olacağız. Ayrıca, pandemi sürecinin başından itibaren bugüne kadar aksatmadan yürüttüğümüz proje ve yatırım programımıza, tam kapanma günlerinde de devam ediyoruz. Şehrimizde yeni yollar, yeni parklar, yeni yaşam alanlarının yanı sıra gönül köprüleri inşa ediyoruz. Zafer Mahallesi'nde yaşayan kıymetli hemşehrilerimize ve gençlerimize şimdiden hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - TEKİRDAĞ

Zafer Mahallesi yepyeni bir parka kavuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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