Zafer Kupası sahiplerini buldu
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Zafer Kupası sahiplerini buldu

Zafer Kupası sahiplerini buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Uluslararası 30 Ağustos Zafer Kupası Açık Yelken Yarışları'nın son gününde ödül heyecanı yaşandı.

Uluslararası 30 Ağustos Zafer Kupası Açık Yelken Yarışları'nın son gününde ödül heyecanı yaşandı. Selçuk Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Yelken Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen yelken yarışlarında dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Uluslararası 30 Ağustos Zafer Kupası Açık Yelken Yarışları nedeniyle Selçuk'ta ödül töreni düzenlendi. Selçuk Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Yelken Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen yelken yarışlarında dereceye giren sporcular ödül heyecanı yaşadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan ödül töreninde konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 2 yıldan bu yana Selçuk'ta yelkencilik adına bir organizasyon düzenlemek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Bugün buraya katılan, yelken sporuna gönül veren sporcularımız; sizler tam da bir çift mavi gözün zaferini kutlamak için yelkenlerinizi açınca rüzgar da arkanızdan geldi. Çünkü geleceğe umutla bakan çocuklar o maviliklerde bir çift mavi gözün izinden gitmeye söz verdiler. Umuyorum ki bu yıl ilk kez ev sahipliği yaptığımız yelken yarışları bu şekilde uzun yıllar devam eder. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bu sularda olmanız, 'İlk hedefiniz Akdeniz. İleri' diyen bir liderin izinden gitmeniz bizleri gururlandırdı. Katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Aşıkoğlu unutulmadı

Başkan Sengel ve Türkiye Yelken Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Volkan Timurşah yaptıkları konuşmalarda yelken yarışlarının Pamucak sahilinde düzenlenmesi için yapılan fizibilite çalışmalarına katılan ve geçen yıl korona virüse yenilen Sörf Eğitmeni Talat Aşıkoğlu'nu da andı.

Selçuklu milli sporcuya plaket

Başkan Sengel ayrıca ödül töreninde Polonya'nın Gdynia şehrinde düzenlenen 21 yaş altı Laser Standart Dünya Şampiyonası'nda 5. olan Selçuklu milli sporcu Yiğit Yalçın Çıtak'ı sahneye davet etti. Polonya'da aldığı madalyanın gururunu katılımcılarla paylaşan Çıtak'a Başkan Sengel bir teşekkür plaketi verdi. Elde ettiği başarıyı 12 yıldır düzenli çalışmasına bağlayan Selçuklu sporcu, yelken sporuna gönül veren gençlere çok çalışmaları ve asla pes etmemeleri gerektiğini belirtti. Başkan Sengel, Türkiye Yelken Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Hakan Yenigün'e ve hakemlere de teşekkür plaketi verdi. Yapılan konuşmaların ardından 12 farklı kategoride düzenlenen Uluslararası 30 Ağustos Zafer Kupası Açık Yelken Yarışları'nda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Tören Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Türkiye Yelken Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Volkan Timurşah, Türkiye Yelken Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Habibe Şener, Türkiye Yelken Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Hakan Yenigün, İzmir İl Gençlik ve Spor Şube Müdürü Enver Yılmaz, yelken kulüpleri temsilcileri, hakemler ve sporcular katıldı. - İZMİR

Zafer Kupası sahiplerini buldu
Zafer Kupası sahiplerini buldu
Zafer Kupası sahiplerini buldu
Zafer Kupası sahiplerini buldu
Zafer Kupası sahiplerini buldu
Zafer Kupası sahiplerini buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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