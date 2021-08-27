Zafer kupası Efes Selçuk'ta
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Zafer kupası Efes Selçuk'ta

Zafer kupası Efes Selçuk'ta
Bültenler - Haberler | Güncel

Efes Selçuk Belediyesi'nin ev sahipliğini yapacağı Uluslararası 30 Ağustos Zafer Kupası Açık Yelken Yarışları 28 Ağustos'ta Efes Selçuk Pamucak Sahili'nde başlıyor.

Organizasyon Türkiye Yelken Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenleniyor.

Efes Selçuk Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası 30 Ağustos Zafer Kupası Açık Yelken Yarışları ile Pamucak Sahili ilk kez yelken yarışlarına ev sahipliği yapacak.Pamucak Sahili'nde düzenlenecek olan yelken yarışlarına birçok yelken kulübünden katılan yaklaşık 120 sporcu 12 farklı kategoride Zafer Kupası için yarışacak.

Üç gün sürecek yarışların ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Yelken Yarışları Kupa Töreni düzenlenecek.

Kaynak: Bültenler

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