Zafer Köyü'nde enkaz kaldırma ve onarım çalışmaları sürüyor
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Zafer Köyü'nde enkaz kaldırma ve onarım çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Ersin Turan - Haberler | Güncel

Zafer Köyü'nde enkaz kaldırma ve onarım çalışmaları sürüyor Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer Köyü'nde meydana gelen sel sonrası enkaz kaldırma ve onarım çalışmaları havadan drone ile görüntülendi.

Zafer Köyü'nde enkaz kaldırma ve onarım çalışmaları sürüyor

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer Köyü'nde meydana gelen sel sonrası enkaz kaldırma ve onarım çalışmaları havadan drone ile görüntülendi.

Ulus ilçesine bağlı Zafer Köyü'nde dört gün önce meydana gelen ve yıkıcı etki yaşatan sel sonrası ekipler hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Köyün iki yakasını birbirine bağlayan köprü de yaşanan sel felaketinde yıkıldı. Köyün diğer tarafına geçemeyen vatandaşlar dereye tahta koyarak köyün diğer tarafına ulaşım sağlamaya çalıştı. İş makineleri de dereye inerek selin getirdiği yığınları temizlemeye çalıştı. Havadan drone ile görüntülenen ve çamura bulanan köyde ekipler temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Başkent EDAŞ'a ait ekipler enerji nakil hatlarını onarıyor.

Zafer Köyü'nde enkaz kaldırma ve onarım çalışmaları sürüyor
Zafer Köyü'nde enkaz kaldırma ve onarım çalışmaları sürüyor
Zafer Köyü'nde enkaz kaldırma ve onarım çalışmaları sürüyor
Zafer Köyü'nde enkaz kaldırma ve onarım çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ersin Turan

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