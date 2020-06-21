Zafer Köseoğlu, mekanlarını açmaya hazırlanıyor İşletmeci Zafer Köseoğlu, Dünyada yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle uzun zamandan beri kapalı olan İstanbul ve Çeşme'deki mekanlarını açmaya hazırlanıyor.

& ;Zafer Köseoğlu ve Atabark Oral, Covid-19 nedeniyle bir süre ara verdikleri markaları Aşşk Kahve, Zilly Pera, Bidaha ve Hammam Alaçatı'yı açmayı hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın tüm kurallarını mekanlarına uygulayan ve tedbirlere alan ikili, kış sezonu içinde İstanbul'da iddialı bir proje yapmayı planlıyor.& ;& ;









