Zafer Kalkınma Ajansı yönetim kurulu Uşak'ta toplandı
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Zafer Kalkınma Ajansı yönetim kurulu Uşak'ta toplandı

Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Zafer Kalkınma Ajansı yönetim kurulu Uşak'ta toplandı
13.07.2020 19:49 | Son Güncelleme: 13.07.2020 19:49

Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Hasbahçe Polisevi'nde gerçekleştirilen toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kocabıyık, "Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı" kapsamında 34 ilçede 48 atölye kurulacağını hatırlattı.

Mesleki eğitim ve turizm alanlarına yönelik 30 milyon lira tutarında iki proje teklif çağrısına çıkıldığını aktaran Kocabıyık, "Ajansımız, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 12 projeden 10'una destek alarak büyük başarı elde etti." dedi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in de katıldığı toplantı, basına kapalı devam etti.

Bu arada Kocabıyık, Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanlığını Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'e devretti.

Kaynak: AA

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