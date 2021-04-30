Zafer Kalkınma Ajansı, çevreci tesisi yerinde inceledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesine bağlı Emlakdere Mahallesi'nde kurduğu Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi'nde üretim başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesine bağlı Emlakdere Mahallesi'nde kurduğu Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi'nde üretim başladı. Proje kapsamında tesiste faaliyet gösteren mobil kırma, eleme makinesi için de Zafer Kalkınma Ajansı'ndan yüzde 29,5 hibe desteği alındı. Zafer Kalkınma Ajansı İzleme Değerlendirme Birim Başkanı Taylan Uygun ve İzleme Değerlendirme Uzmanı Sefa Çiman tesisi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Çevreci yatırımlarıyla dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyesi, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi kurdu. Yunusemre ilçesine bağlı Emlakdere Mahallesi'nde kurulan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi'nde üretim de başladı. Proje kapsamında tesiste faaliyet gösteren mobil kırma, eleme makinesi için de Zafer Kalkınma Ajansı'nda yüzde 29,5 hibe desteği alındı. Zafer Kalkınma Ajansı İzleme Değerlendirme Birim Başkanı Taylan Uygun ve İzleme Değerlendirme Uzmanı Sefa Çiman tesise ziyarette bulunarak, incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı teknik personelleri de Zafer Kalkınma Ajansı yetkililerine inceleme esnasında eşlik etti. Projeyi başından bu yana yakından takip eden Zafer Kalkınma Ajansı yetkilileri, başarıyla sonuçlanan proje nedeniyle memnuniyetlerini ifade ettiler. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı