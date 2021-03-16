Zafer Kalkınma Ajansı bu yıl 3 başlık altında 27 milyon 800 bin lira proje desteği verecek

Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak'ı kapsayan TR33 Bölgesi'ne hizmet veren Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA), 2021 yılı için toplam tutarı 27 milyon 800 bin lira olan 3 destek programı için süreci başlattı.

Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak'ı kapsayan TR33 Bölgesi'ne hizmet veren Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA), 2021 yılı için toplam tutarı 27 milyon 800 bin lira olan 3 destek programı için süreci başlattı.

Destek kapsamındaki "Turizm Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı" (TAİDEP), "Teknik Destek Programı" (TD) ve "Fizibilite Desteği Programı" (FZD) çevrim içi toplantıyla paydaşlara duyuruldu.

ZEKA Genel Sekreteri Veli Oğuz'un açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, Program Yönetimi Birimi Başkanı Erce Şengül programlara ilişkin amaç, öncelik, bütçe, destek limitlerini anlattı.

Turizm Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik hazırlanan ve toplam bütçesi 25 milyon lira olan TAİDEP kapsamında alternatif turizm açısından öne çıkan destinasyonların altyapısının iyileştirilerek turizmden elde edilen katma değerin artırılması amaçlanıyor. Proje başına hibe desteği miktarı 450 binden başlayıp 2 milyon liraya kadar çıkıyor.

Bu kapsamda, termal turizm bölgelerinin altyapısının iyileştirilmesi ve turizme yönelik aktivite imkanlarının artırılması, yaratıcı turizm kapsamında turistlerin etkin katılım sağlayabilecekleri deneyimleme atölyelerinin oluşturulması ve tanıtımı ve doğa, inanç, karavan, spor, tarih ve kültür açısından öne çıkan merkezlerin cazibesini ve bilinirliğini artıracak ilgi çekici altyapı ve hizmetlerin oluşturulması gibi diğer alternatif turizm türleri desteklenecek.

Teknik Destek Programı

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile özel sektör işletmelerine yönelik hazırlanan ve toplam bütçesi 1 milyon 200 bin lira olan programla, TR33 Bölgesi'ndeki yerel aktörlerin, ZEKA'nın Sonuç Odaklı Programları (SOP) ve Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezinin (BİGEM) hedeflerine katkı sağlayacak çalışmaları ile yerel kalkınma fırsatı olarak belirlenen diğer çalışmalarına yönelik eğitim ve danışmanlık desteği sağlanması amaçlanıyor.

Faaliyet başına ise 25 bin lira 90 bin lira arasında bütçe ayrılacak.

Fizibilite Desteği Programı

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik hazırlanan ve toplam bütçesi 1 milyon 600 bin lira olan program kapsamında TR33 Bölgesi'nin kalkınmasına ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik Ajansın plan, program ve stratejik öncelikleri ile uyumlu, kısa/orta vadede uygulanabilecek yatırım projesi niteliğindeki fizibilite çalışmalarının desteklenmesi hedefleniyor.

Proje başına ise 25 bin lira ile 150 bin lira arasında hibe desteği verilecek.

Programların uygulama esasları ve başvuru şartları ile sürecine ilişkin bilgilere Ajansa ait "zafer.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin