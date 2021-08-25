Zafer coşkusunu uçurtmalarla yaşayacaklar

25 AĞUSTOS 2021BASIN BÜLTENİZafer coşkusunu uçurtmalarla yaşayacaklarAtölyede uçurtma yapmayı öğrenen çocuklar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gökyüzünü uçurtmalarla renklendirecek.

25 AĞUSTOS 2021

BASIN BÜLTENİ

Zafer coşkusunu uçurtmalarla yaşayacaklar

Atölyede uçurtma yapmayı öğrenen çocuklar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gökyüzünü uçurtmalarla renklendirecek. BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında hazırlanan 'Bursa Uçurtma Şenliği', 8-12 yaş arası çocukların dünyaca ünlü uçurtma ustası Zahit Mungan eşliğinde katıldığı atölye çalışmalarıyla başladı.

Bursa'nın festival ve şenlik şehri hale gelmesi için birbirinden renkli çalışmaları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda birbirinden eğlenceli etkinlikleri Bursalılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 'Bursa Uçurtma Şenliği' düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, herkesin çocukluğunda ayrı bir yeri olan yüzlerce uçurtmayı Yunuseli Havaalanı'nda gökyüzüyle buluşturacak. Şenlik kapsamında yapılan uçurtma atölye çalışmaları, dünyaca ünlü uçurtma ustası Zahit Mungan'ın katılımıyla Tayyare Kültür Merkezi'nde başladı. Uçurtmaya meraklı 8-12 yaş arasındaki çocuklar, atölyelerde kendi uçurtmalarını yapma imkanı buldu. Eğlenceli dakikalar geçiren çocuklar, kendi elleriyle yaptıkları uçurtmaları 30 Ağustos'ta düzenlenecek olan Zafer Uçuşunda havalandıracak.

Bursa Uçurtma Şenliği kapsamında Bursalı çocuklarla buluşan uçurtma ustası Zahit Mungan, şenliği düzenleyen ve kendisinin çocuklarla buluşmasına imkan sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Uçurtma geleneğinin kaybolmaya yüz tuttuğunu söyleyen Mungan, atölyede çocuklara uçurtmanın tarihini, uçurtmayla günümüzde neler yapılabildiğini anlattıklarını belirtti. Öncelikle uçurtmanın ne kadar önemli olduğunu çocuklara anlatan Mungan, "Onun haricinde aşamalı bir şekilde çocuklara uçurtma yapmayı öğretiyoruz. Kendi uçurtmalarını yapıyorlar. Daha sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hep birlikte Bursa'nın gökyüzünde uçurtmaları havalandıracağız. Şenliğe beni davet eden ve çocuklarla buluşma fırsatı veren Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürü Yusuf Sevinç ise çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerine çok önem verdiklerini belirterek, "Bu konuda zaten çocuk oyunları atölyesi gibi uçurtma atölyesi düzenledik. Uçurtma yapmak çocuğun el becerilerini geliştiriyor. Fizik ve geometriden yararlanarak yardımlaşmayı yaşayarak öğreniyor. Hem de hayallerini uçurtma ile somut hale getiriyor. Uçurtmanı kendin yap atölyelerini de bu amaçla düzenledik" diye konuştu.

İlk kez uçurtma ile tanışma imkanı bulan çocuklar da hazırlayacakları uçurtmanın gökyüzünde süzülmesini şimdiden heyecanla bekliyor.

Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Uçurtma Şenliği, 30 Ağustos akşamı Yunuseli Havaalanı'nda düzenlenecek Gökhan Tepe konseri ile son bulacak.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre