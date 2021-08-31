Zafer coşkusu Koray Avcı'yla yaşandı

Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Koray Avcı sahne aldı.

Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Koray Avcı sahne aldı.

Vatandaşlar Sekapark Uçurtma Tepesini erken saatlerde doldurdu. Konser öncesinde Kocaeli Bilim Merkezi'nin gerçekleştirdiği Bilim Showları ile çocuklar doyasıya eğlendi. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) 18 adet stantla vatandaşlara branş tanıtımı ile atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Ünlü sanatçı Koray Avcı konseriyle taçlanan zafer coşkusuna Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da eşlik etti. Konsere Kocaelili vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Konser alanını dolduranlar, Koray Avcı'nın şarkılarına hep birlikte eşlik etti. Koray Avcı seslendirdiği şarkılarla geceye katılanlara unutulmayacak bir konser yaşattı. Program sonunda Başkan Büyükakın, Koray Avcı'ya Türk Bayrağı ve çiçek takdim etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı