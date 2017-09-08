Zafer Çağlayan'a Tutuklama Kararı

ABD'de eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı açıklandı.

Zafer Çağlayan'a Tutuklama Kararı

ABD'de eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı açıklandı.

Kaynak: Dunya.com