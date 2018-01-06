Zafer Bilik Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı'na Seçildi

Zafer Bilik, Kilis Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı'na yeniden seçildi.



Kilis Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seçime Divan Başkanlığı'na KESOB Başkanı Ömer Sevengül, Divan Başkan Vekilliği'ne Kilis Kasaplar Odası Başkanı Şevket Memiler,, Katip Üyeliğe Osman Eray, Halil Gözüsürmelioğlu seçildi.



Yapılan konuşmalardan sonra seçime geçildi. Seçimlere mevcut Başkan Zafer Bilik ile Mehmet Akbal aday oldu. Seçimleri 71 oy alan mevcut Başkan Zafer Bilik, kazanırken Mehmet Akbal ise 18 oy alabildi. Oylamada 1 oyda geçersiz sayıldı.



Kilis Kuyumcular ve Sarraflar Odasınin yeni yönetim kurulu Ahmet Benlioğlu, M.Recep Beyazkan, Reşit Atasever, Ali Daşdelen, M. Zekeriye Uygun, Ömer Erdoğmuş'dan oluştu.



Denetim Kurulu üyeliklerine ise Hasan Teekdirlik, Abdullah Aktı ile Özkan Muhtar seçildi. - KİLİS