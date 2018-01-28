Zafer Bayramına sandalyeyle getirilen gazi son yolculuğuna uğurlandı



SAMSUN – 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine katılmayı son isteği olarak vasiyet eden, kutlamalarda plastik sandalyeye oturtulup, elle taşınarak getirilen Kore Gazisi Selahattin Erzincan, son yolculuğuna uğurlandı.

1 çocuk babası Kore Gazisi Selahattin Erzincan (88), yürümekte zorlandığı dönemde hayatının son yılı olacağını düşünerek, hayatında son kez 30 Ağustos Zaferi Bayramı törenlerine katılmayı vasiyet etmişti. Gaziler ve Erzincan'ın yakınları Erzincan'ın bu isteğini kırmayarak plastik sandalyede taşıdıkları Selahattin Erzincan'ı 2017 yılındaki 30 Ağustos Zaferi Bayramı kutlamalarına götürmüşlerdi. Selahattin Erzincan, törende yaptığı açıklamada, "Bu bayram çok önemli bir bayram. Bu zamana kadar çok şehit verdik. 87 yaşındayım. Şükürler olsun bugüne geldik. Ne mutlu ki bana, bu mübarek bayramları görüyorum. Yürümekte zorlanıyorum. Taşıyarak buraya getirdiler. Sandalyeye koyarak kucakta taşıdılar. Kaslarım çok zayıfladı. Böyle bayramlara birisi getirirse ancak gelebiliyorum. Astım, bronşit ve kalp damarlarımda çatlamalar var. Buraya gelmek benim son isteğimdi. Başka bir isteğim yok. Gösterileri izlerken çok duygulandım. Bugün beni 87 yıl geriye gönderdi" demişti.

30 Ağustos Zaferi Bayramı kutlamalarına damga vuran Kore Gazisi Selahattin Erzincan, geçen gün evde hayatını kaybetti. Erzincan için bugün Büyük Camii'nde askeri cenaze töreni düzenlendi. Son isteği 30 Ağustos'ta gerçekleştirilen gazi, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Erzincan, törenin ardından Derecik Aile Mezarlığına defnedildi.

Selahattin Erzincan'ın cenaze namazına Samsun Valisi Osman Kaymak, CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Selahattin Erzincan'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Albay oğlu Ercan Erzincan, gaziler ve yakınları katıldı.