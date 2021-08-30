Zafer Bayramı'nın 99. Yılı Resepsiyonla Kutlandı
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Zafer Bayramı'nın 99. Yılı Resepsiyonla Kutlandı

Zafer Bayramı'nın 99. Yılı Resepsiyonla Kutlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü etkinlikleri kapsamında Manisa Valiliği tarafından 45 Business Hotel'de resepsiyon düzenlendi.

Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü etkinlikleri kapsamında Manisa Valiliği tarafından 45 Business Hotel'de resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de katıldı.

Manisa Valiliği tarafından Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü münasebetiyle 45 Business Hotel'de gerçekleştirilen resepsiyona Manisa Milletvekilleri, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, gaziler, gazi ve şehit yakınları, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve davetliler katıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin hazırlanan barkovizyon gösterimi ile başlayan program, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in konuşması ile devam etti. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun kader birlikteliği yaparak ölümüne bir mücadele verdiklerini ve bu mücadele ile eşsiz bir zafer kazanıldığını dile getirdi. 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da başlayan mücadelenin 9 Eylül 1922'de neticelendiğini ve Türk Milletinin yeniden bağımsızlığına kavuştuğunu ifade eden Karadeniz, bu gelişmelerin 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilanı ile taçlandığını vurguladı. Vali Karadeniz'in konuşmasının ardından 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlamak amacıyla 10. Yıl Marşı eşliğinde pasta kesimi gerçekleştirildi. Programın sona ermesinin ardından Başkan Ergün, konuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Habermetre

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