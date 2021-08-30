Zafer Bayramı'nı Gürcistan'daki Kazbek Dağı'nda kutlayan Türk dağcılarından 'aşı ol' çağrısı

Gürcistan ile Rusya sınırındaki 5054 rakımlı Kazbek Dağı'na 3 günde tırmanan Türk dağcılar, karlı dağın zirvesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak vatandaşları yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmaya çağırdı.

Gürcistan ile Rusya sınırındaki 5054 rakımlı Kazbek Dağı'na 3 günde tırmanan Türk dağcılar, karlı dağın zirvesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak vatandaşları yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmaya çağırdı.

Erzurum DADAK Doğa Sporları Kulübü öncülüğünde Ankara, İstanbul, Çanakkale, Trabzon ve Kars'tan dağcıların da bulunduğu 11 kişi, Gürcistan ile Rusya sınırındaki 5054 rakımlı Kazbek Dağı'na tırmanış için Gürcistan'a ve İpek Yolu'na açılan Sarp Sınır Kapısı'nda buluştu.

Daha sonra 2 bin rakımlı Kazbeki kasabası bölgesinden tırmanışa başlayan dağcılar, 3 gün süren zorlu tırmanışın ardından 5054 rakımlı Kazbek Dağı'na ulaştı.

Zirvede Atatürk posteri ve Türk bayrağı açıp 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan dağcılar, tırmandıkları iplerle karlı dağın zirvesinde aşı ol yazarak vatandaşları aşıya davet etti.

Günü dağda kamp yaparak geçirecek ekip, daha sonra aynı rotadan dönüşe geçecek.

DADAK Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin, AA muhabirine, Kazbek Dağı'nın teknik açıdan çok zor bir dağ olduğunu söyledi.

Tırmanışın çok zorlu ve yorucu geçtiğini ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Burada buzullar 4200 metrede başlıyor. 11 kişilik ekiple 3 gün süren zorlu yolculuk ve tırmanış sonrası 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı 5054 rakımlı Kazbek Dağı'nda kutladık. Tırmanışa 2 bin metreden başladık, 3700 metre istasyonuna ulaştık, 2. gün ise 4200'e tırmandık, bugün de zirve yaparak Türk bayrağımızı açıp Zafer Bayramı'nı kutladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

Tekin, salgınla mücadelede normale dönmek, kısıtlamasız bir hayat ve öğrencilerin eğitimlerini rahatça sürdürmesi için aşının şart olduğunu vurgulayarak, Kazbek Dağı'nın zirvesine 'aşı ol' yazdıklarını dile getirdi.

Tekin, dağcıların hepsinin aşılı olduğunu belirterek, sınır kapısından da rahatça geçtiklerini aktardı.

Tırmanışa katılan dağcılardan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden Doç. Dr. Alpay Alibeyoğlu da zirve yapan dağcı arkadaşlarını tebrik ederek, "Şu an Gürcistan Kazbek Dağı'nın zirvesindeyiz, bize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Türkiye'mize en çok mavi yakışır, 'aşı ol Türkiye' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı