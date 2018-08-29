Zafer Bayramı'na Doğru

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, Türk milletinin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 96'ncı yılını kutlamanın gurur ve mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

Üzerinde yaşanan toprakların tarih boyunca jeopolitik konumu sebebiyle, başka milletlerin sahip olmak istediği, batılı güçlerin çok değil, daha bir asır kadar önce ülkeyi parçalamak, milleti tarih sahnesinden silmek istediğini aktaran Bilmez, şunları kaydetti:

"Bizleri çetin bir Kurtuluş Savaşı'na sürüklemişlerdir. Sadece düşmanla değil, yokluklarla da büyük mücadele eden aziz milletimiz, azmi ve inancı sayesinde düşmanının kirli emellerini tersine çevirmeyi başarmış, istiklal mücadelesinden zaferle çıkmıştır. 1071 zaferiyle ayak bastığımız vatanımızın tapusu 30 Ağustos zaferi ile tescillenmiştir. Milletimiz tıpkı 30 Ağustos'ta olduğu gibi 15 Temmuz'da da aynı kararlılık ve cesaret örneğini ortaya koyarak ülkemizin geleceğine, demokrasiye sahip çıkmıştır. Bu nedenledir ki milletimiz, her aşaması eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu mücadelelerin sonucunda kazanılan bağımsızlığını koruyacak ve asla kimseye boyun eğmeyecektir."